<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಡದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಮಾರಕವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ಸದ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ.</p><p>ಇದು ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ವೋದಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರ ಖಚಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಸಕ.</p><p>ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿಡದಿ ಸಮೀಪದ ಬೈರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಅವರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿಯೇ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಾಚೆಗೆ ರೈತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು. ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭೂಮಿ ಕೃಷಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿ ಕೃಷಿಗೆ ಫಲವತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ದೇಶಗಳು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಾವೂ ಇದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೃಷಿಯೂ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಜನರಿಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಇದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p><p>ಭೂಮಿ ಮಾರಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಬದುಕ ಬಹುದು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುವವರು ರೈತರೇ. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಗೆ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವವರೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಂದ ಭೂಮಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರವೇ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಸಲಹೆ.</p><p>ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಕೀಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು ರೈತರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇರಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಿಂತ ಜನರ ಜೀವನ ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಚಾರದ ಹೋರಾಟ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಕೊನೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಬಿಡದಿ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತ ಪ್ರಮುಖರ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ದರ್ಶನ್ ನುಡಿ.</p>.<div><blockquote>ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ, ಶಾಸಕ.</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>