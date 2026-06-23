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ದರ್ಶನ್‌ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಸಂದರ್ಶನ: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಯೋಜನೆ ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಸದ್ಯವೇ ರೈತರ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ: ದರ್ಶನ್‌ ನುಡಿ
್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 9:34 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 9:34 IST
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ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ದರ್ಶನ್‌ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ, ಶಾಸಕ.
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