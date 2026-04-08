ವಿವಿಧ ಬೆಳೆ; ಮಾದರಿಯಾದ ರೈತ

<p>ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ: ಸಮೀಪದ ನಿಲೋಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಸಿ. ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಏಳೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಬಾಳೆ, ಪಪ್ಪಾಯ, ನುಗ್ಗೆ, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮೇವು ಎನಿಸಿದ ಬೋರ್ಲಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ವಿ ರೈತ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 1,700 ಪಪ್ಪಾಯ, 1,000 ನುಗ್ಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಡಿಕೆ ನಂತರ ಬಾಳೆ, ಕಾಫಿ, ಬೋರ್ಲಾ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಈಗ ನುಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಾಯ ಫಸಲುಗಳೂ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜು 50 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹ 15ರಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, 15ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೆಲ್ಕಂ ತಳಿಯ ಈ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸತತವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು’ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನುಡಿಯುವರು ತ್ಯಾಗರಾಜ್.</p>.<p>‘ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತಂದ ಭಾಗ್ಯ ತಳಿಯ ನುಗ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಬೆಳೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲ ರೈತರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಫಸಲು ಪಡೆದು ನಂತರ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾಗ್ಯ ತಳಿಯ ನುಗ್ಗೆ 9 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೆಳೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹ 20ರಿಂದ ₹ 80ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬೆಳೆಗೆ ನಾನು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿದ್ದು, ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಬಸವಾಪಟ್ಟಣದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 21/21 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಮತ್ತು 12 ಅಡಿ ಆಳದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡವನ್ನು ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತೋಟದ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ತೋಟ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎನ್.ಲತಾ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಲ್.ಅವಿನಾಶ್ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆಗೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು, ನೀರು ನಿಲ್ಲದ ಒಣ ಭೂಮಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರುವರಿ– ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. 1.5 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿ, ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 6ರಿಂದ 8 ದಿನಗಳು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 12 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಬೂದಿ ರೋಗ, ಮುರುಟು ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸೂಕ್ತ ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. 8ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಕೊಯಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೌರಭ್ ಯಮಾಜೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-43-1409502910</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>