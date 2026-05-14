‘ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಿಂಧೂರ ಭತ್ತ: ಹೇರಳ ಪೋಷಕಾಂಶ’

ತ್ಯಾವಣಿಗೆ: ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಿಂಧೂರ ಭತ್ತದ ತಳಿಯು 95ರಿಂದ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಾಳಿನ ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಗಾತ್ರದ ಆರ್ಎರ್ಆರ್ ಅಕ್ಕಿಯಷ್ಟೇ ಕಂಡರೂ ಕಾಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದುದು ಎಂದು ಕತ್ತಲಗೆರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಿರಂಜನ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ದುಷ್ಯಂತ ಕುಮಾರ ಬಿ.ಎಂ. ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಿಂಧೂರ ಭತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿರುವ ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಕಾರಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಿಂಧನೂರು ಭತ್ತವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೊಟೀನ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಜಿಂಕ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರವಾಗಿದೆ. 120-125 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಎತ್ತರ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಳಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾದ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ, ಸುಡೊಮೊನಾಸ್, ಗೋಕೃಪಾಮೃತ, ಜೀವಾಮೃತ ಸಿಂಪಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹100 ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಕರೆಗೆ ₹80,000ದಿಂದ ₹90,000 ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ರುದ್ರೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕತ್ತಲಗೆರೆ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಘಟಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿರಾದರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>