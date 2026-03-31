‘ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಹುಣಸೆ ಬೆಳೆ’

<p>ಕೊಟ್ಟೂರು: ಹುಣಸೆ ಬೆಳೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಣ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಹು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಕರುಣಾಕರನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಕ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಮಿತ್ರ ಸಾವಯವ ರೈತರ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುಣಸೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹುಣಸೆ ಬೆಳೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ಔಷೋದೋಪಚಾರ ಮೂಲಕ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಗಾಣದಾಳ ಶ್ರೀಕಂಠ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತಮಿಳುನಾಡು, ಜಾರ್ಖಂಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಪಾನೀಯ, ಪೌಡರ್ ತಯಾರಿಸಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಹುಣಸೆ ಬೆಳೆ ಸಹಕಾರಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್.ಜಿ. ಪದ್ಮರಾಜ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ, ಎಸ್.ವಿ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸಜ್ಜನ್, ಇಕ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪಿ.ಬಾಬು, ವಿ.ಗಾಯಿತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಪಿ.ಆರ್. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹುಣಸೆ ಉದುರಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಕೋಗಳಿ ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೊಟ್ರಮ್ಮ, ಗೌಡ್ರು ಸುರೇಶ್, ಮೂಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕಡಕಳ ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಕೆ.ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಜಿ.ಅಜ್ಜಪ್ಪ, ಜಿ.ಗಿರೀಶ್, ಬಿ.ನಿಂಗಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-25-749843028</p>