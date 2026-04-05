‘ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ, ಭೂಮಿ ವಿಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ’

ಧರ್ಮಪುರ: 'ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಧರೆಯನ್ನು ವಿಷಮುಕ್ತ ಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಡಾರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೇಸಿ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳ ಸಗಣಿ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವು ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದುಬಾರಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಸಿಯೂ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೇ ರೈತರು ಚಡಪಡಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸಂಘದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯೆ ಅಮೃತಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಗನಾಥ್ ಗೌಡ, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೊಸದುರ್ಗ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಚಂದ್ರಗಿರಿ, ರಂಗನಾಥ್, ಕರಿಕೆರೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>