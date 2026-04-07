ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ: ಕಡಲೆಕಾಳು ಖರೀದಿ ವಿಳಂಬ

<p><em>ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಗೊಂದೆನಾಯ್ಕರ</em></p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಳು ಖರೀದಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ 36 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 23,393 ರೈತರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 6,400 ರೈತರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 24ರ ವರೆಗೆ 1,14,078 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕಡಲೆಕಾಳು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಳು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 23,393 ರೈತರು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ 6,400 ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಲೆ ಕಾಳು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಳಿವಾಡ ನಂ.2ರಲ್ಲಿ 72 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 262 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಡಲೆ ಕಾಳು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ತಿಂಗಳೂ ಕಳೆದರು ಪಾಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಾಲಗಾರರ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅನಿರ್ವಾಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಅಣ್ಣಿಗೇರಿಯ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 24ರ ವರೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಡೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಡಲೆಕಾಳು ಖರೀದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಾದ ಜಾವೂರ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 7 ಜನ ರೈತರು, ಅಮರಗೋಳದಲ್ಲಿ 42 ರೈತರು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಡಲೆ ಕಾಳು ಖರೀದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-24-1710273576</p>