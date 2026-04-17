ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ತಂದ ಸೀತಾಫಲ

ಕಲಾವತಿ ಬೈಚಬಾಳ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮೃದ್ಧ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಂಡಿಕೊಪ್ಪ– ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಅವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಯುವ ಕೃಷಿಕ ರವಿಚಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಭೋಸಲೆ.

ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಇವರು ತಮ್ಮ 31 ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ, ಕಬ್ಬು, ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಗಳು, ಸೀತಾಫಲ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 200 ಸಾಗವಾನಿ, 30 ನೇರಳೆ, 15 ತೆಂಗು, 14 ಹಲಸು, 8 ಪೇರಲ, 4 ನಿಂಬೆ, 8 ಸೇಬು, 2 ಮಾವು, 2 ಮಹಾಗನಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಲದ ಏರಿಗೆ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೀತಾಫಲ ಕೃಷಿ: 'ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೋಲಾಪುರದಿಂದ ₹70ಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ಎನ್ಎಂಕೆ ತಳಿಯ ಸೀತಾಫಲ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಎಕರೆಗೆ 340 ಸಸಿಗಳಂತೆ 8 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಅಂದಾಜು 8–10 ಕೆ.ಜಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸಲದ ಕಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 20ಕೆ.ಜಿಯ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಂತೆ 300–400 ಬಾಕ್ಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹80ರಿಂದ ₹150ರ ವರೆಗೂ ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹16 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹18 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ರವಿಚಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಭೋಸಲೆ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಳೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಿ–9 ತಳಿಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ₹14ಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ 7 ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

8 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಮತ್ತು ಕಂದಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ₹2.80ಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ 45 ಸಾವಿರ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು, ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಳಿಯ ಕಬ್ಬನ್ನೇ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಎಕರೆಗೆ 80 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ