ಮಹಿಳೆಯರೂ ಕೃಷಿ ಭೂ ಒಡತಿಯರಾಗಲಿ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು 2026 ಅನ್ನು ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕೃಷಿಕರ ವರ್ಷ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಳುವವರಿಗೆ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಭೂ ಒಡೆತನವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಲೇಖಕಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರಭಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಲು ಪುರಷರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ದುಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡುಮೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ತಾರತಮ್ಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಾದರು ಸರಿಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ: ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ 80 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 47 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಂತ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಶೇ 14 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರ ಹೇಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಒಡೆತನವಿದೆ. ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂ ಒಡೆತನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿಯೂ ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋರಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ಬಾಬಾಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದರ ಬದಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೊನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸಿ.ಶಶಿಕಲಾ, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕು ಉತ್ತಮವಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೊನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಂರಾಜು, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚಾಂದಿನಿ, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಮಂಗಲಮ್ಮ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಸುಧಾ, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>