ಆದಾಯದ ಭರವಸೆ; ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್‌ ಬೆಳೆಯುವತ್ತ ದೇಶದ ರೈತರ ಚಿತ್ತ

<p>ಗಾಢ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ, ಅದರೊಳಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ತಿರುಳು, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಗಾತ್ರದ ಕಪ್ಪು ಬೀಜಗಳು...ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಹೀಗೆ.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಮಲಮ್ (ಕಮಲದ ಹಣ್ಣು) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2022 ರಲ್ಲಿ 5,300 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿದ್ದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶವು 2024 ರಲ್ಲಿ 14,500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p><p>ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 21,220 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಿಂದ 53,720 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು.</p><p>ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರೂ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳಂತೆ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. </p>.<p><strong>ರೈತರೇಕೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯುವತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?</strong></p><ul><li><p>ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ನ ಗಿಡ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು, ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ಆತಂಕವಿರದು. </p></li><li><p>ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಗೆ ಡ್ರಿಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ನಗರಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇತರೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p></li><li><p>ಒಂದು ಬಾರಿ ಗಿಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ರೈತರು ಧೈರ್ಯ ತೋರುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p>ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೂ ಇದೆ.</p></li></ul><p>ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ, ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದರೂ ಸರಿ ಎಂದು ಅನೇಕ ರೈತರು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ</strong></p><p><a href="https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1906572&reg=3&lang=2">2023ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ </a>ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿತ್ತು. </p><p>ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಹಣ್ಣಿಗಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ. ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಲೇಷಿಯಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಣ್ಣುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಉಪಕ್ರಮದಡಿ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. </p><p><strong>ಮಾಹಿತಿ: ಬೆಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಿಐಬಿ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>