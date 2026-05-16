ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಳಿಯ ಮಾವು ಬೆಳೆದು ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸಿದ ರೈತ

Nature’s Miracle in Gujarat! Meet Ukabhai Bhatti from Ditla village, Amreli — the incredible farmer who has grafted 14+ different mango varieties on a single tree! From juicy Kesar and premium Alphonso (Hapus) to Langra, Amrapali, Gulabi, Badami, Totapuri and rare local heritage… pic.twitter.com/13tbRwGIdI
ಒಂದೊಂದು ತಳಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಸಮಯ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೋಳಿಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ವರೆಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
– ಉಕಭಾಯ್ ಭಟ್ಟಿ, ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ
