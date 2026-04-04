ಗೋವಿನಕೋವಿ: ಮೊದಲ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಗೋವಿನಕೋವಿ (ನ್ಯಾಮತಿ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋವಿನಕೋವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ನಂತರದ ಶುಭದಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೊದಲ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೇಸಾಯ ಹೂಡಲು ಬಲ ಬಂದಿರುತ್ತದೊ ಅವರು ಎರಡು ಜೊತೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಊರಿನ ಆಗಸೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮೊದಲ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ವೀರಾಪುರದ ಚನ್ನೇಶ ರಾಮಪ್ಪ ಅವರು ಮೊದಲ ಬೇಸಾಯ ಹೂಡಿದರು ಎಂದು ಮುಖಂಡರಾದ ಕಡೆಮನೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ವಿ.ಎಚ್.ರುದ್ರೇಶ, ಜಯಪ್ಪ, ಶಿವರಾಜ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260404-43-1841137759