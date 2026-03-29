ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ; ಕೈತುಂಬ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ರೈತ

<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲವಾಗಿಲ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಹಾಲಪ್ಪ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಯಶಸ್ವಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಪ್ಪ, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನಲವಾಗಿಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಕೃಷಿಯತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಗೆ ಒಲುವು ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಈತ ಮಾದರಿ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತ ಹಾಲಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆದು, ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 8 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳಿಗಾಗಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಲಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಎದೆಗುಂದದೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಬೆಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನಗರ, ಮೈಸೂರು ಹಾವೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಗಳ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬಂದರೂ, ಶೇ 75 ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ನೀರು ಮತ್ತು ನೆರಳಿನಿಂದ ನಿರ್ಹವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪೈರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹಾಲಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯು ಸಣ್ಣ, ಅತೀ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹಾಲಪ್ಪ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘100 ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 70-80 ಕೆ.ಜಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಕೆಜಿಗೆ ₹ 760 -900 ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ (ಚಂದ್ರಿಕೆ) ಮತ್ತು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಅವಕಾಶದಿಂದ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೇಷ್ಮೆ ನರ್ಸರಿ: ಹಾಲಪ್ಪ ಅವರು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೆರಳೆ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-22-715996808</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>