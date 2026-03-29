‘ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಿ’

ತಡಸ: ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಿಂದ ಪಡೆದ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನು ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನೂತನ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹತ್ತಿರದ ಕುನ್ನೂರ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೂತನ ಪಧಾದಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗೃಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕುನ್ನೂರ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲವನಾಗೌಡ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲವನಾಗೌಡ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ, ಈರಪ್ಪ ಸೋಗಲಿ, ಧರ್ಮಪ್ಪ ಕಿವಡನವರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಛಬ್ಬಿ, ಬಸಪ್ಪ ಬಾರ್ಕಿ, ಇಮಾಮಹುಸೇನ ಕುರಟ್ಟಿ, ಶಿವಪ್ಪ ಕೊಟಗಾರ, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಕರೆಪ್ಪನವರ, ಬಸವಣ್ಣೆವ್ವ ಪಾಟೀಲ, ಕಮಲವ್ವ ಅಕ್ಕಿ, ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹದ್ಲಿ, ಮಾಬೂಸಾಬ ಜಿಗಳೂರ, ಬಿ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ , ಬಸವ್ವ ಪೂಜಾರ, ಮಮ್ಮದಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ , ಅಲ್ಲಿಸಾಬ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ, ಗ್ರಾಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಸನಗೌಡ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ, ವರ್ದಮಾನ ಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪನವರ, ರಾಮಪ್ಪ ಮತ್ತಿಗಟ್ಟಿ, ಕಿರಣ ಕೆರಪ್ಪನವರ,ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಬಿ.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ನಿರಂಜನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>