ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಋತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲ ಜಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಋತುವಿನಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇದ್ದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ ಸಿಗದೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೋಪು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಗಿಡಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ತಂಪು, ಸಾಧಾರಣ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ 40 ಡಿಗ್ರಿ ತಲುಪಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ರೋಗ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಮಲ್ಲಿಗೆ ಋತು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 20ರಿಂದ 30 ಕೆಜಿ ಮೊಗ್ಗು ಇಳುವರಿ ಬರುತಿತ್ತು. ಈಗ 10ರಿಂದ 15 ಕೆಜಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇದ್ದರೂ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗು ಬಿರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲ ಜಳಕ್ಕೆ ಮೋಪು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊಗ್ಗಿನ ಗಾತ್ರವೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹನಕನಹಳ್ಳಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಗಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೊಗ್ಗು ಕೀಳುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೂಲಿ ಹಣ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡಿದರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ರೋಗ ತಗುಲಿರುವುದು ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ನಾನಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ 192 ಎಕರೆಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ, ಹನಕನಹಳ್ಳಿ, ದೇವಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಮಿರಾಕೊರನಹಳ್ಳಿ, ವಿನೋಬನಗರ, ಗುಜನೂರು, ಮುದೇನೂರು, ಹಾಲ್ ತಿಮ್ಲಾಪುರ, ಕೊಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>