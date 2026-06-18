ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ: ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ, ಏನೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ

ರೈತರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಿದೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 14:38 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 14:38 IST
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