ಕೃಷಿ ಉದ್ದಿಮೆಯಾಗಿಸಿದ ದಯಾನಂದ

ಹುಣಸೂರು: ಸಮಗ್ರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಹೊಂದುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವ ಪದವೀಧರ ಯುವ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ದಯಾನಂದ (27) ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉಯಿಗೌಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ಅವರು ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು, ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುಟುಂಬದ 6.20 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಇದ್ದು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ತರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2 ಸಾವಿರ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳ ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ 11 ಸಾವಿರ ಬಾಳೆ, 100 ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿವೆ. 1.20 ಎಕರೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ತರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಕಾದಿಟ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ತಿಂಗಳು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತರಕಾರಿ: ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆದು ಟನ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹ 23 ಸಾವಿರ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವರು. ಖರ್ಚು ಕಳೆದು ₹2 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೌತೆ ಬೆಳೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯುವ ಇವರು, 2023 ರಲ್ಲಿ ₹12 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂದು ದಯಾನಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 1 ಸಾವಿರ ಮರ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಫಸಲು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು, 6 ಟನ್ ಅಡಿಕೆ ₹3.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 6 ರಿಂದ 7 ಬಾರಿ ಎಳೆನೀರು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ, ತಲಾ ಕನಿಷ್ಠ ₹ 30ಕ್ಕೆ ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2 ರಾಸುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು , ಪ್ರತಿ ದಿನ 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಡೇರಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>