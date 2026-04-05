ತಂಬಾಕು ಸಸಿ ಸಿದ್ಧ: ಟ್ರೇ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿ

ಹುಣಸೂರು: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಪಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ತಂಬಾಕು ಸಸಿ ಟ್ರೇ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದ ತಂಬಾಕು ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ದರ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿಗೆ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 77 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 8.72 ಕೋಟಿ ಕೆ.ಜಿ. ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ತಂಬಾಕು ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ.</p>.<p>ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರುವ ರೈತರು ಟ್ರೇ ಪದ್ಧತಿಯತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಂಬಾಕು ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 60 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ರೈತರು ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್.ಐ.ಆರ್.ಸಿ.ಎ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಂಬಾಕು ಸಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರು ರೋಗ, ಎಲೆ ಚುಕ್ಕಿ, ಬೇರು ಗಂಟು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಕಾಂಡ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಬಾಧಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬೇರು ರೋಗ ತಡೆಗೆ ರೈತರು ಕೋಕೊ ಪಿಟ್ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲೀಮ್ ಪ್ರೇಂ ಔಷಧಿಯನ್ನು 5 ಎಂ.ಎಲ್ನಂತೆ 10 ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕೊಕೊ ಪಿಟ್ ಗೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಬೇರು ರೋಗ ಭಾದೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಹಸಿರು ಹುಳ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೋರಾಜಿನ್ 5 ಎಂ.ಎಲ್. ಅಥವಾ ವಾಯಿಗೊ 10 ಎಂ.ಎಲ್. ಅನ್ನು 15 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಕರಿಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರಿಡೋಮಿಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ 30 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 15 ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಬೇರು ಕೊಳೆತ ರೋಗಕ್ಕೆ 10 ಎಂ.ಎಲ್. ಗ್ಲೊ ಇಟ್ ಮತ್ತು 4 ಗ್ರಾಂ ಕೆ–20 ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ 15 ಲೀಟರ್ಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟ್ರೇ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ 50 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಔಷಧಿಯನ್ನು 15 ಲೀ. ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೇರುಗಳ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>