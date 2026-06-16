ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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Farmers Loan Waiver: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಮುದಾಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು. ಕೇಂದ್ರದ ಜತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 10:12 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 10:12 IST
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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಪಡೆದ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಪದ್ದತಿ ದಶಕಗಳಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕಮ್ಮರಡಿ, ಕೃಷಿ ತಜ್ಞ 
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