Farmers Loan Waiver: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರಗಳು

<p>ಭಾರತ ಕೃಷಿ ಆಧರಿತ ದೇಶ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಜೀವಾಳವೇ ಕೃಷಿ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲವೂ ಹೌದು. ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕೃಷಿಯೇ. ಇಂತಹ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಲಮನ್ನಾವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಶಕದಿಂದಲೂ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಟ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಈಗ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದರು.</p><p>ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ. ಲೋಕದಳ ಪಕ್ಷವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಅದು 1987ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಚೌಧರಿ ದೇವಿಲಾಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಂದ ರೈತರು ಪಡೆದಿದ್ದ ಸುಮಾರು ₹10 ಸಾವಿರವರೆಗೂ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ದೊರೆಯಿತು. </p><p>ಮುಂದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಕರುಣಾನಿಧಿ ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಲಮನ್ನಾವನ್ನು 1996ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ಅಗ ರೈತರು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಅಸಲು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಇದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 2025ರ ಮೇ 1ರಿಂದ 2026 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಅವಧಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ₹75,000 ವರೆಗಿನ ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಘೋಷಣೆ</strong></p><p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. 2013ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ₹50,000 ವರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಘೋಷಿಸಿತು. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ 22.27 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗವಾಗಿ ₹8165 ಕೋಟಿ ಲಾಭವನ್ನು ರೈತರು ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p><p>2018ರಲ್ಲಿ ರೈತರ ₹2 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು ₹34 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲಮನ್ನಾವನ್ನು ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಜೆಡಿಎಸ್– ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ</strong></p><p>2006ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಲಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ನಂತರ ಪಂಜಾಬ್, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದು ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್ ಅವರು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಬಜೆಟ್ ವೇಳೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಪಡೆದ ₹2 ಲಕ್ಷವರೆಗಿನ ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 'ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕ ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ಶೇತ್ಕರಿ ಕರ್ಜಮುಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ'ಯಡಿ 56 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಜಾರಿ</strong></p><p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ 1990ರಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿತು. ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿ.ಪಿ.ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ₹10,000 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ರೈತರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಲಾಭ ಪಡೆದರು.</p><p>2008ರಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 3.73 ಕೋಟಿ ರೈತರು ₹52,259.86 ಕೋಟಿ ಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p> .<div><blockquote>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಪಡೆದ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಪದ್ದತಿ ದಶಕಗಳಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution">ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಮ್ಮರಡಿ, ಕೃಷಿ ತಜ್ಞ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>