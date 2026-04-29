ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭೇಟಿ

ಜಮಖಂಡಿ: ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 80ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲ್ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಯಮುನಪ್ಪ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ ಮಾಡಾರ ಅವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಗ್ರ ಬೇಸಾಯದ ಕುರಿತು ರೈತರಿಂದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಬೀಜ ಮಸಾಲೆ ಬೆಳೆ ಅಜವಾನ್ (ಓಮ), ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಅರಿಶಿನ ಬೆಳೆಯುವದು, ಅರಿಶಿನ ಬೀಜ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ, ಬೆಟೆಲ್ ವೈನ್ (ವೀಳ್ಯದೆಲೆ), ಸೇಬು ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ಆಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರೊ.ಸುಹಾಸಿನಿ, ಪ್ರೊ.ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ