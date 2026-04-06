‘ಕೃಷಿ ಆಧುನಿಕರಣದ ರೂವಾರಿ ಬಾಬೂಜಿ’

ಕಲಘಟಗಿ: 'ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಗೋಧಿ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ, ದೇಶದಲ್ಲೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ರೈತರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಆಧುನಿಕರಣಕ್ಕೆ ರಹದಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜ ಹೊಂಕಣದವರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ನೌಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಅವರ 119ನೇ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ಮುರಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಅವರು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹಿಂದುಳಿದ, ಬಡವರ,ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದವರು. ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ರೈತಪರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸದಾಶಿವ ನಡುವಿನಕೇರಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಇಒ ಪರಶುರಾಮ ಸಾವಂತ, ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬೆನ್ನೂರ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನುಷಾ ಹಿರೇಮಠ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ.ಬಿ, ಬಸವರಾಜ ಭಾವಕರ, ಮಹೇಶ ಅಲಗೂರ, ಮಾಲಾ ತುರೀಹಾಳ, ಶಿವಾನಂದ ಚಿಕ್ಕನರ್ತಿ, ಬಸವರಾಜ ಹರಿಜನ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಲಿನಮನಿ, ನಾಗೇಶ ಇಟಗಿ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಹನುಮಂತ ಹರಿಜನ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>