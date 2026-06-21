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ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಸೋಯಾಬಿನ್‌,ಹತ್ತಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ರೂಪಿಸಿದೆ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 10:56 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 10:56 IST
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ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ರೈತರು ಕೊಟ್ಟ ಮನವಿ ಆಧರಿಸಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೀಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಟಿ.ಎಸ್. ಪ್ರತೀಪ್‌ಕುಮಾರ್‌‌, ಹಿರಿಯ ಯೋಜನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ,
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