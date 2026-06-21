ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಸೋಯಾಬಿನ್‌,ಹತ್ತಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ತ್ವರಿತ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 35 ಸಾವಿರ ರೈತರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಹತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p><p>ಯಾದಗಿರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ವಿಜಯನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2023 ಹಾಗೂ 2024ರ ಖಾರೀಫ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಾರು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿ ನಿಖರ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರವು ಯೆಸ್ ಟೆಕ್ (ಯೀಲ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ) ಬಳಸಿದೆ.</p><p>ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಕಟಾವು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಇಳುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಶೇ 60:40ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಶೇ 50:50ರ ಆಧಾರವಾಗಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ</p><p>ಈ ವರ್ಷ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಮಾಹಿತಿ, ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆದ ಜಮೀನುಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ, ಕಂದಾಯ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿವರ ಪಡೆದು ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ವಿಮೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಿಖರವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಾಗದೇ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಆಕ್ಷೇಪವೂ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್-ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಾದರಿ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ನೆರವು ಪಡೆದು 2023 ರಲ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p><p>‘ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳಡಿಯೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಹಿತಿಯೂ ನಿಖರವಾಗಿದ್ದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬೆಳೆ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p><strong>ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ</strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರವು ಇಸ್ರೋ ಸಹಕಾರದಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಣ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದ ನಿಖರ ವಿವರ, ಪೂರಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>‘ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳೆನಷ್ಟವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಖರ ವಿವರ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ವರದಿ ನಂತರ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ತ್ವರಿತವಾಗಿಯೇ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿವೆ’ ಎಂದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ ಯೋಜನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಟಿ.ಎಸ್. ಪ್ರತೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p> .<div><blockquote>ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ರೈತರು ಕೊಟ್ಟ ಮನವಿ ಆಧರಿಸಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೀಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">ಟಿ.ಎಸ್. ಪ್ರತೀಪ್ಕುಮಾರ್, ಹಿರಿಯ ಯೋಜನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ, </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>