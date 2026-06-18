ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಿ?

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ಷೀಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಆತಂಕ
ಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 11:31 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 11:31 IST
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ಮಳೆಯಾಗದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ತಗ್ಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜಲಾಶಯಗಳು ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು
ಎಸ್.ಎನ್‌.ರುದ್ರೇಶ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ
ಇಂದಿನ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ.

ಇಂದಿನ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ.

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