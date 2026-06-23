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Karnataka Rains: ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ?

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದ ವರದಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೊರತೆ
್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 6:40 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 6:40 IST
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ಮಳೆ ಮಾಹಿತಿ

ಮಳೆ ಮಾಹಿತಿ

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