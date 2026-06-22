ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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Karnataka Rains: 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ
್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 7:16 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 7:16 IST
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