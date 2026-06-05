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ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಎಷ್ಟು ಕಾರಣ: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀತಿ ಹೇಗಿದೆ?

ಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 10:29 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 10:29 IST
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ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಎಷ್ಟು ಕಾರಣ: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀತಿ ಹೇಗಿದೆ?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತೊಡಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ನೀಲಗಿರಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ
ಒಂದು ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 80 ರಿಂದ 90 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ
ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತ ಹಂತದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ
2011ರಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ನೀಲಗಿರಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು, 2017ರ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಸ ನೀತಿ
ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ
ಹಿಂದೆ ಕಾಗದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
80 ರಿಂದ 90 ಲೀಟರ್
ಒಂದು ನೀಲಗಿರಿ ಮರದ ದೈನಂದಿನ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ
2 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೂ ಅಧಿಕ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಹರಡಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
2011
ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಯಾದ ವರ್ಷ
2017
ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದ ವರ್ಷ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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