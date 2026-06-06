ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಬು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಮೂಸಂಬಿ ಬೆಳೆದು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವ ರೈತ

<p>ಭೂಮಿ ನಂಬಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವ ರೈತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತಿರುವ ಇರುವ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡ್ಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿಲ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ. </p><p>ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಅನಿಲ್ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೇಬು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ... ಇದೀಗ ಸೇಬು ಬೆಳೆದು ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p><p>ಅನಿಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 400 ಸೇಬಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೇಬು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಾನು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸೇಬು, ಕಿತ್ತಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇಬು ಬೆಳೆಯಲೇಬೇಕೆಂದು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಬೆಳೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. </p><p>ಸೇಬು ಎಂದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಬೆಳೆ ಎಂದು ನಾನೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೇಬು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ರೈತರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಲಾಭವೋ... ನಷ್ಟವೋ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅನಿಲ್. </p><p>ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಸೇಬು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಸೇಬು ಬೆಳೆಯಲು ಹೊರಟಾಗ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದವರು ಹಲವರು, ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ, ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಗುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅನಿಲ್ ಅವರ ಮಾತು. </p><p>‘ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಜತೆಗೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನೂ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತಲಾ 30 ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ತೈವಾನ್ ಮೂಸಂಬಿ ಗಿಡಗಳನ್ನೂ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಮೂರು ವಿಧದ ಸೇಬಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕಾಯಿಗಳಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿವೆ. ಸೇಬು ಬೆಳೆ ಕೇವಲ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು’ ಎಂದರು. </p><p>ಗುಬ್ಬಿಯ ಆರಾಧ್ಯ ನರ್ಸರಿಯ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆಯೇ ಸೇಬು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಳಿಕ ಗಿಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದಂತೆ ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲ, ಸಗಣಿ, ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ 15 ದಿನ ಕೊಳೆಯಲು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. </p><p>ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಯುವಕರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಸಾಧನೆ ನೋಡಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ರೈತರು ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. </p><p>‘ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸೇಬು ಬೆಳೆಯಬಹುದೆಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದರು. ಹರಿಮನ್-99, ಅನ್ನಾ, ಡಾರ್ಸೆಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಂಬ ಮೂರು ತಳಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅದರಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬೇರುಗಳುಳ್ಳ ಎಂ 111, ಎಂ 9, ಎಂವಿ 11 ತಳಿಯ ಸೇಬನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>ಸೇಬು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. 40ರಿಂದ 45 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸೇಬಿನ ತಳಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮೂಲತಃ ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p><p>ಸೇಬು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅವಧಿ ಎಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಇದ್ದು ಒಂದಿಂಚು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇಬು ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗಿಡಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಇಳುವರಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸತೀಶ್ ವಿವರಣೆ.</p><p>ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 400 ಸೇಬಿನ ಗಿಡಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಲಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಿಗೆ 10 ಅಡಿ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 10 ಅಡಿ ಅಂತರವಿರಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕೆ.ಜಿವರೆಗೂ ಸೇಬು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸತೀಶ್.</p>.<div><blockquote>ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಯುವಕರು ಮುಂದಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution">–ಅನಿಲ್, ಯುವ ರೈತ</span></div>.<div><blockquote>ಸೇಬು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಎಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕೆ.ಜಿವರೆಗೂ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜತೆ ಜತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</blockquote><span class="attribution">–ಸತೀಶ್, ಆರಾಧ್ಯ ನರ್ಸರಿ, ಗುಬ್ಬಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>