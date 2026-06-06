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ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಬು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಮೂಸಂಬಿ ಬೆಳೆದು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವ ರೈತ

ೀಪಕ್ ಎನ್.
ದೀಪಕ್ ಎನ್.
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 6:03 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 6:03 IST
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ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಯುವಕರು ಮುಂದಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು.
–ಅನಿಲ್, ಯುವ ರೈತ
ಸೇಬು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಎಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕೆ.ಜಿವರೆಗೂ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜತೆ ಜತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
–ಸತೀಶ್, ಆರಾಧ್ಯ ನರ್ಸರಿ, ಗುಬ್ಬಿ
ಅನಿಲ್

ಅನಿಲ್

ಅನಿಲ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸೇಬು

ಅನಿಲ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸೇಬು

ಸೇಬು ಕೃಷಿ

ಸೇಬು ಕೃಷಿ

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