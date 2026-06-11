ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeagriculturefarming

Monsoon 2026: ಮಳೆಗಾಲದ ಹಸಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 9:18 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 9:18 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
RainMonsoonForestGreen
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT