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ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ: ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಮಾವು ನೋಂದಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ಈ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 9:31 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 9:31 IST
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