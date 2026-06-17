ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: ಪರ್ಯಾಯ ಜಲ ಮೂಲ ಗುರುತಿಸಲು ಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿರ್ದೇಶನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 13:48 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 13:48 IST
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