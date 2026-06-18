Karnataka Rains: ಕರ್ನಾಟಕದ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಲೆನಾಡಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ(ಕೆಎಸ್ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜೂನ್ 18ರ ವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಳೆ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 24 ಮಿ.ಮೀ ಮಾತ್ರ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಶೇ 66ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 91 ಮಿ.ಮೀ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು ಕೊರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 61ರಷ್ಟಿದೆ.</p><p>ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 23 ಮಿ. ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 46, ಮೈಸೂರು ಜುಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 34 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಶೇ 41ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 132 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಶೇ 49ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 227 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಶೇ 51ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 68 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು. ಕೊರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 24ರಷ್ಟು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ 83 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 47ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 287 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾದರೆ, ಕೊರತೆ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಶೇ 50ರಷ್ಟಿದೆ.</p><p>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 140 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಶೇ 59ರಷ್ಟು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 35 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿ ಶೇ 50, ವಿಜಯನಗರ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 23 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿ ಶೇ 55, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 36 ಮಿ.ಮೀ.ನೊಂದಿಗೆ ಶೇ 45ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.</p><p>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 48 ಮಿ.ಮೀ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 65 ಮಿ,ಮೀ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 77 ಮಿ.ಮೀ., ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 45 ಮಿ,ಮೀ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 71 ಮಿ.ಮೀ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 51 ಮಿ.ಮೀ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 45 ಮಿ.ಮೀ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 38 ಮಿ,ಮೀ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 59 ಮಿ.ಮೀ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 65 ಮಿ.ಮೀ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 43 ಮಿ.ಮೀ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 46 ಮಿ.ಮೀ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 54 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ.</p><p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 72 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಶೇ 22, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 61 ಮಿ.ಮೀನೊಂದಿಗೆ ಶೇ 24, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 60 ಮಿ.ಮೀ ಜತೆಗೆ ಶೇ 29, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 58 ಮಿ.ಮೀನೊಂದಿಗೆ ಶೇ 28 ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 64 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಶೇ 34ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>