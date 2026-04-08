ಉರುವಲು ಸೌದೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ

<p><em>ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಶಿವು</em></p>.<p>ಕೋಣಂದೂರು: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉರುವಲು ಸೌದೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೌದೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಪಿಜಿ) ಸರಬರಾಜನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಹತಾಶರಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿಮೆಂಟಿನ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಡುಗೆ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಓರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೌದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೊಸಕೊಪ್ಪದ ನಾಗರಾಜ.</p>.<p>‘ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಹೋದಲ್ಲಿ ಜನ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಿಲವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೋಣಂದೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡದ ವೃದ್ದೆ ಸಿದ್ದಮ್ಮ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉರುವಲು ಸೌದೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಅಕೇಶಿಯಾ ನೆಡುತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊತ್ತು ತಂದು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಒಣಗಿದ ಜಾಲಿ ಮತ್ತಿತರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಶ್ರಮಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುವದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ.</p>.<p>ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣರ ಓಟಿಪಿ ಆಧರಿಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-42-58351140</p>