ಕುದೂರು (ಮಾಗಡಿ): ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕುದೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಐಸಿಆರ್-ಕೆವಿಕೆ ಕುದೂರಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾನಂದಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಮಣ್ಣಿನ ಜೈವಿಕಾಂಶ ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಶ್ವೇತ ಬಿ.ಎಸ್. ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ವಿ.ಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲೋಗಾನಂದನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಐಐಎಚ್ಆರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ರಮೇಶ್, ಎಚ್.ಸಿ. ಪ್ರಸನ್ನ, ಜಿ. ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಯೂರಿಯಾ/ಡಿ.ಎ.ಪಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ವಿತರಣೆ: ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸೀಡ್ ಕಿಟ್ ಲಭ್ಯತೆ, ಮಾವಿನ ಸಸಿ ವಿತರಣೆ, ಅರ್ಕ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಕನ್ಸಾರ್ಸಿಯಂ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುದೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-14-36681193</p>