ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಣ ತೆಂಗು, ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ

<p>ಕುಮಟಾ: ಇಲ್ಲಿನ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಳಿಯ ಯಾಣದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕತಗಾಲ-ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಮಟಾ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾಣದ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ. ಕುಮಟಾ ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಾವರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕತಗಾಲ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ರೈತರ ನಂಬಿಕೆ.</p>.<p>ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಅರಿತ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಿಂಗರಾಜು ಇಟ್ನಾಳ್ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಯಾಣದ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ತರಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಿಂತ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದ, ತಿರುಳು ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕತಗಾಲ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಬ್ಬೆಯ ಅಡಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅಂಥ 5 ಸಾವಿರ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುವ ಅಂದರೆ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೊಂಡು ನಾಟಿ ಮಾಡಬಹುದು’ ಎಂದು ಲಿಂಗರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಸಾವಿರ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನೂ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುವಾಗ ನಾಟಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬಿಸಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅವು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳ ಸತ್ವ ಹೀರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-20-890327326</p>