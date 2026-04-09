ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಹದಗೊಳಿಸಿದ ರೈತ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ, ಅನಾನುಕೂಲ ವಾತಾವರಣ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ನೂರೆಂಟು ರೋಗಬಾಧೆ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾತ ಉತ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅಣಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ರೈತರು ಭೂಮಿ ಹದಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿಂಗಾರು ಒಕ್ಕಣಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಲವನ್ನು ರಂಟಿ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಹರಗುವುದು, ಕಸಕಡ್ಡಿ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆಯುವುದು, ಹತ್ತಿಕಟಿಗಿ ಹಿಡಿಯುವುದು, ಜೋಳದ ಕೋಲಿ, ತೊಗರಿ ಬಸಗಿ ಆರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸೆಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ನಡೆಯತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರೀಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಲವನ್ನು ರಂಟಿ ಹೊಡೆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾದ ಹುಳಹುಪ್ಪಡಿ, ಗೆದ್ದಲುಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಹದಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇನಮ್ಮ ರೈತರು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 35 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದು ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಜೋಳ, ಕಂಟಿಶೇಂಗಾ ಮತ್ತಿತರ ಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಧ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು ಹದವರಿತ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಿತ್ತನೆ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ.</p>.<p>'ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಷಣ್ಮುಖಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆಗೆ ಮೊದಲು ರೈತರು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಮೂರು ಅಡಿ ಆಳದವರೆಗೆ ರಂಟಿ ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>