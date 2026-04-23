ಜೋಳದ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ ಕುಸಿತ: ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜನರ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ. ಆದರೆ, ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳೆದ ಜೋಳ ರೈತರ ಊಟಕ್ಕಾದರೆ; ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಮೇವು ದನಕರುಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆ ಚಾಲೂ ಆದ ನಂತರ, ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದನ–ಕರುಗಳ ಸಾಕಣೆಯೂ ಕುಗ್ಗಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬಿತ್ತನೆ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಜೋಳ ಬೆಳೆದರೆ; ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರೆಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲದಂಡಿ ಹಾಗೂ ದುಂಡದೆನೆ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಮಾಲದಂಡಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಮೆತ್ತಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುಂಡದೆನೆ ಜೋಳದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ರೊಟ್ಟಿ ಬಿರುಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಲದಂಡಿ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಲದಂಡಿ ಜೋಳಕ್ಕೆ ₹3,500 ಮತ್ತು ದುಂಡದೆನೆಗೆ ₹3,300 ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಬೆಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಳವನ್ನೂ ವಿತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರವಾದರೂ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ರೈತರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಳ ₹3,000- ₹3,500ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆಯಾಗಿ ₹4,500ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>