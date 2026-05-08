ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ

ಮಾಗಡಿ: ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದೂರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇವಲ ಬೀಜಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನೀಡದೆ, ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ರಾಗಿ, ತೊಗರಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೀಜ, ಎನ್ಪಿಕೆ ಮಿಶ್ರಣ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ಸಸ್ಯ ವರ್ಧಕ, ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್, ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಬಿನ್ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು (ಸ್ಪೇಡ್, ಪಿಕ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೀಡರ್) ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ 'ಪ್ಯಾಕೇಜ್' ಅನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿಯ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೈ.ಎನ್. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ, ತಾವೇ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಜಿ. ಪ್ರಮೋದ್, ಎ. ಬಿ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸರಿಯಾದ ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ, ಬೀಜಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ (ರಾಮನಗರ) ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಂದ 230 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಕೆ.ವಿ.ಕೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಶ್ವೇತಾ, ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ತೋಟದಮನೆ ಗಿರೀಶ್, ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260508-14-368283681</p>