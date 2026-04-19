‘ಗ್ರೀನ್‌ ಲಾಂಗ್‌’ ಬದನೆ ತಳಿ ದುಂಡಾಣು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ

ಮಾಗಡಿ: ಬದನೆ ಬೆಳೆಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಡುವ ದುಂಡಾಣು ಸೊರಗು ರೋಗ ತಡೆಗೆ ಚಂದೂರಾಯನ ಹಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ದುಂಡಾಣು ಸೊರಗು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಬದನೆ ತಳಿ 'ಗ್ರೀನ್ ಲಾಂಗ್' ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬದನೆ ಬೆಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆವಿಕೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ದೀಪಾ ಪೂಜಾರ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬದನೆ ಬೆಳೆಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಡುವ ದುಂಡಾಣು ಸೊರಗು ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಸಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ರಾಮಬಾಣ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬದನೆ ತಳಿಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 'ಗ್ರೀನ್ ಲಾಂಗ್' ತಳಿಯನ್ನು ಕಾಡು ಬದನೆ ಸಸಿಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐವರು ರೈತರ ತಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬದನೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಅನಿತಾ ಎಸ್. ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಮಗ್ರ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಡಾ.ತಾರಿಣಿ ಕೆ.ಬಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ದುಂಡಾಣು ಸೊರಗುರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆಗೆ ಬದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ರೈತರಾದ ಪುಟ್ಟರಂಗಯ್ಯ, ಮಾದಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ