ಹೋಯ್‌! ಗೊತ್ತೇ ‘ಹೊಯ್‌ ಹಪ್ಪಳ?’

ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳ, ಸಂಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ಗರಿಗೆದರುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್– ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಪ್ಪಳ– ಸಂಡಿಗೆಯದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಆಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 30ರಿಂದ 40 ಸೇರು ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಹಾಕಿ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು 'ಹೊಯ್ಯಪ್ಪಳ'ವನ್ನು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಮುಂಜಾವಿನಿಂದಲೇ ಹಪ್ಪಳ ಹೊಯ್ಯುವ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರವಾದ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದು ಅಥವಾ ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ 'ಹೊಯ್' ಹಪ್ಪಳದ ತಯಾರಿ ವಾರದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಮ್ಮ ಹಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಹಾಕಿದಳೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಮುತ್ತುಗದ ಎಲೆ ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಕಾಯಕ. ಇಡೀ ಊರಿಗೂರೇ ಈ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಆಗತಾನೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದ ಮುತ್ತುಗದ ಎಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಳಿಗೆಗೆ ಮಾಯವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಲ– ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ, ಏರಿ– ಮಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತ ಇಳಿಯುತ್ತ ಮುತ್ತುಗದ ಎಲೆ ಹುಡುಕುವುದೇ ಕೆಲಸ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಅಲೆದಾಡಿ ಅಂತೂ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಮನೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದೆವು.

ಮುತ್ತುಗದ ಎಲೆಗೂ ಹೊಯ್ ಹಪ್ಪಳಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ನಂಟು. ಒಂದೊಂದು ಹಪ್ಪಳ ಹೊಯ್ದಾಗಲೂ ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತುಗದ ಎಲೆ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಹರಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯರು ಈ ಎಲೆಯ ನಂಟು ಬೆಳೆಸಿರಬಹುದು. ಅಗಲಕ್ಕೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಅಂಗೈಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಮುತ್ತುಗದ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕಬಹುದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯರ ಈ ಎಲೆಯ ಆಯ್ಕೆಯೂ ತೂಕದ್ದೇ ಆಗಿತ್ತೆನ್ನಿ.

ಮಲೆನಾಡಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ ಹಪ್ಪಳ, ಅಕ್ಕಿ ಹಪ್ಪಳ, ಹಬೆ ಹಪ್ಪಳ, ಹಸಿ ಹಪ್ಪಳ, ಖಾರದ ಹಪ್ಪಳ, ನೆರೆ ಹಪ್ಪಳ, ಉಗಿ ಹಪ್ಪಳ... ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ನಾಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹಪ್ಪಳ ಬೇಕೆಂದಾಗ ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾರೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಹಾಕಿ, ದಿನವೂ ನೀರು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನೆ ಇಡಬೇಕು (ಕೆಲವರು ಐದು ದಿನ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೂರು ದಿನ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ). ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ನುಚ್ಚಿನಂತಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಒರಳುಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬುವುದೇ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಹಿಟ್ಟು ನುಣುಪಾಗುವಂತೆ ರುಬ್ಬಬೇಕಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಈ ಕಾಯಕ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆಗೇ 15ರಿಂದ 20 ಸೇರು ಅಕ್ಕಿ ರುಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಲೇಬೇಕು.

ಈಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ, ಗ್ರೈಂಡರ್ಗಳು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಿವೆ. ಹಪ್ಪಳ ಹೊಯ್ಯಲು ಅರ್ಧ ದಿನ ಒಲೆಯ ಮುಂದೆಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾವು ಅಥವಾ ಇಳಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತನ್ನೇ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈರುಳ್ಳಿ ಹಪ್ಪಳದ ಗಮ್ಮತ್ತು:ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಹಪ್ಪಳ ಹಸಿಯಾಗಿರ