ಹೂಮಳೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೇನು ಪರಿಣಾಮ: ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ವರದಿ
ಎ. ಕೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಹೇಮಾ ಕೆ., ಪ್ರಮೋದ್ ಕಟ್ಟಿ, ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಂಫ್ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 13:41 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 13:41 IST
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ಹೂಮಳೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ 100 ಎಕರೆ ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆಬೆಳೆಗಾರರು ನೀರು ಹಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ
ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾಫಿ ಹೂ ಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ.
ರಾಜಣ್ಣ, ಕಾಫಿ ಬೆಳಗಾರ, ಕೆಂಬತ್ತಮಕ್ಕಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಕೋಮೆಟ್ ರೇನ್ ಗನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೊಬಸ್ಟಾ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು
ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಹಲವು ನವೀನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಕೋಮೆಟ್ ಗೇನ್ ಗನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೊಬಸ್ಟಾ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ
ಡಾ. ಆನಂದ ಪೆರೈರಾ, ತಜ್ಞ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಕೊಡಗು