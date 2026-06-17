ಇವರು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 300 ಹಲಸು ತಳಿ; ಇದು ಮಲೆನಾಡ ನರೇಂದ್ರರ ಸಾಧನೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆನಾಡು ಹಲವು ಕುತೂಹಲಗಳ ಸಂಗಮ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖರು
- ಡಾ. ಮೋಹನ್ ತಲಕಾಲುಕೊಪ್ಪ, ಸಾಗರ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 1:00 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 1:00 IST
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ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೆಡುತ್ತಾ, ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಬಂದೆ. ಉಡುಪಿಯ ಕಸಿತಜ್ಞ ಗುರುರಾಜ ಬಾಳ್ತಿಲ್ಲಾಯ ಹಲವು ತಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷಿಯಾ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ತಳಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದಾರು ದೇಶಗಳ ತಳಿಗಳಿವೆ