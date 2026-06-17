ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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ಇವರು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 300 ಹಲಸು ತಳಿ; ಇದು ಮಲೆನಾಡ ನರೇಂದ್ರರ ಸಾಧನೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆನಾಡು ಹಲವು ಕುತೂಹಲಗಳ ಸಂಗಮ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖರು
- ಡಾ. ಮೋಹನ್ ತಲಕಾಲುಕೊಪ್ಪ, ಸಾಗರ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 1:00 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 1:00 IST
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ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೆಡುತ್ತಾ, ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಬಂದೆ. ಉಡುಪಿಯ ಕಸಿತಜ್ಞ ಗುರುರಾಜ ಬಾಳ್ತಿಲ್ಲಾಯ ಹಲವು ತಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷಿಯಾ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ತಳಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದಾರು ದೇಶಗಳ ತಳಿಗಳಿವೆ
ನರೇಂದ್ರ, ಕೃಷಿಕ. ಬೇಳೂರು, ಸಾಗರ
AgriculturalSagaraShimogaHorticulturejackfruitSeed bankJackfruit Protection

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