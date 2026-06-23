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ಮಲೆನಾಡು ಡೈರಿ: ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿದು ಮಳೆ ನಡುವೆ ಅರಳಿವೆ ಹೂಗಳು

ಮಲೆನಾಡಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಂತಿರುವ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ನಂತರ ಮಳಗಾಲ ಆರಂಭವಾದ ಕ್ಷಣ ಹೀಗಿದೆ.
ಎಲ್‌.ಸಿ.ಸುಮಿತ್ರಾ, ಲೇಖಕಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ.
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 10:20 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 10:20 IST
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