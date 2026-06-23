ಮಲೆನಾಡು ಡೈರಿ: ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿದು ಮಳೆ ನಡುವೆ ಅರಳಿವೆ ಹೂಗಳು

<p>ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಬಳಿಕ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ್ದ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಹೂ ಗಳು ಉದುರಿವೆ. ಹಲವು ಮನೆಗಳ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಿ ಹೂ ತಳೆದಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಗಳು ವಿರಳವಾಗಿವೆ. ದಾಸವಾಳ ಹೂ, ರತ್ನಗಂಧಿಗಳು ಧಾರಾಳ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿವೆ.</p><p>ಯಾರದೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲಸಿನ ಮರದಲ್ಲಿಯೇ ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿ ಪರಿಮಳಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣ ದಲ್ಲಿ ನೇರಿಲೆ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗೊಂಚಲು ಕಂಡಿತು. ಪೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ಹೋದಾಗ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹೂ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿತು.</p><p>ಬೆಳಗಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಿಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮಳೆ ಹನಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಜನ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಲು ಪೇಪರ್ ಹಾಕುವ ಹುಡುಗರ ವಾಹನ ಮಾತ್ರ. ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಷ್ಟೇ ತೆರೆದಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ನಿಂದಾ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ತಯಾರಾಗುವ ಪರಿಮಳ ಸೂಸುತ್ತಿತ್ತು.</p><p>ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಯ ನಾಗರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಊದು ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಯಾರೋ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿತ್ಯದಂತೆ ಇದ್ದವು. ಪರಿಸರ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಏನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಲಸು ಮೇಳ ದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ದ ಡೇಲಿಯಾ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಾಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೆ. ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಮಾರಿದವನು ಹೇಳಿದ್ದ. ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಜ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿಯುವುದು. </p><p>ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಯ ವಾಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಿಡಮರ , ಹೂ,ಹಕ್ಕಿ ಗಳು ಕಂಡವು. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಫುಲ್ಲ ವಾಯಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಅನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತೆರೆದ ಜಗತ್ತಿನ ಸೊಬಗೇ ಬೇರೆ. ಸಂಜೆಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಏನಿದ್ದರೂ ಅದು ವಾಯು ವಿಹಾರ. ದೇಹಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಡಿಮೆ. </p><p>ಬೆಳಗಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಎಂದು,ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 2002 ರಿಂದ ನನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಏಳಬೇಕು. ಆರು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಲಗಿರುವುದು ದರಿದ್ರ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಮನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿ ಪಿಳಿ ಕೇಳುವಾಗಲೇ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. </p><p>ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುರುಚಲು ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ (ಈ ಜಾಗ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಓದಿ ದ ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ ಯ ಕಾದಂಬರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ನೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಂತೆ ಬರುವ ಎಗ್ಡ್ ನ್ ಹೀತ್ ಎಂಬ ಕುರುಚಲು ಬಯಲ ನ್ನೂ ಕುರಿತು ಓದುವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯ ಈ ಹಕ್ಕಲೂ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಸಲ ದೊಡ್ಡವರ ಜತೆ ನವಿಲುಕಲ್ಲಿನ ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. </p><p>ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷದ ಕಾಯಿಗಳ ಗೊಂಚಲು ಇದೆ. ಮಂಗಗಳು ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಶೋಕ ಕಾಯಿಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಳೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುಳಿದು ಬೀಜ ಬಿಡಿಸಿ ಕಡಲೇ ಕಾಯಿ ತರಹ ರುಚಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು.</p><p>ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರದಲ್ಲಾದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಯಲಿಗೆ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಡ ಅನ್ನುವ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಬೇಸಿಗೆ ಸಂಜೆ ಕೊಯಿಲಾದ ಗದ್ದೆ ಬಯಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದುದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>