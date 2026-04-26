ಮೊದಲ ಓದು: ರೈತರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಪಯಣ

'ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಬ್ಬ'ದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲ ರೈತರಿಗೆ ದೇಶದ ನಾನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವ್ಯವಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹವಾಗುಣ, ಕೃಷಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಪ್ರವಾಸದ್ದು.</p>.<p>ಇದುವರೆಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಆಗಿವೆ. ಹತ್ತನೇ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರೈತರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಯೂರಿಯಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಕೃಷಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಸಮಲೋಚನೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೈತರೇ ಅನುಭವವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2006 ರಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹನ್ನೊಂದು ಲೇಖನಗಳಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಈ ಕೃತಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಬಿ. ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಅವರ 'ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಿಂ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ' ವಿನೋದ ಶೈಲಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ಆಪ್ತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವಿಸ್ಮಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಶುಚಿ ವಾತಾವಾರಣವನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ದುಃಸ್ಥಿತಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದ ಉಳಿದ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ್. ಶೋಭಾ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಅವರ 'ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸ', ಡಿ.ಎಸ್. ಚೌಗಲೆ ಅವರ 'ಮರಾಠರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ರೈತರು', ಜಗದಾಂಬ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಅವರ 'ಮನರಂಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಕೇರಳ ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸ' ಸೇರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಲೇಖನಗಳು ಇವೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಕೃತಿ ರೈತರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದರೆ ಕೃತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>