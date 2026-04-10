ಇ–ಕೆವೈಸಿ: ರೈತರ ಹುಡುಕಾಟವೇ ಸವಾಲು

ಮಂಗಳೂರು: ಇ–ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳದ ರೈತರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇ– ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ರೈತರು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2018ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಧನಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ರೈತರು ಇ– ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಖಿಯರ ಮೂಲಕ ರೈತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಯ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,44,799 ರೈತರು ಇದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 1,29,282 ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಇ– ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಧನ ಸಹಾಯ ದೊರೆತಿದೆ. ಉಳಿದ 15,517 ರೈತರು ಇನ್ನೂ ಇ– ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ರೈತರಲ್ಲಿ ಶೇ 11ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇ–ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸದ 3,544 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇ– ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ರೈತರ ಪತ್ತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರೈತರು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 8ರಿಂದ 10ರಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 11ರಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಇರುವ ಕೃಷಿ ಸಖಿಯರು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ನಂತರದ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಇ– ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಇ– ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವ ರೈತರು ಇ–ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇ–ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವವರು ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ, ದಾಖಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ.

ಕೃಷಿ ಸಖಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ

ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೃಷಿ ಸಖಿಯರು ಒಂದು ಇ– ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ₹10 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಲಾಖೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ರೈತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮರಣ ಪ