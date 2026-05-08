ಮಾಯಕೊಂಡ: ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ತರಕಾರಿ ಸಸಿ

ಮಾಯಕೊಂಡ: ಯುಗಾದಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ನಾಟಿಗೆ ರೈತರು ಮುಂದಾಗುವುದು ವಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಪ ಏರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಸಸಿಗಳ ನಾಟಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ತರಕಾರಿ ಸಸಿಗಳು ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಮಾಲೀಕರು ನಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

ಯುಗಾದಿಗೆ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಂತರ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲಿದ್ದು, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವೂ ತಗ್ಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಬತ್ತಲಿವೆಯೋ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೈಟೆಕ್ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ತರಕಾರಿ ಸಸಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೇ ಉಳಿದಿವೆ.

ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ: ಮಾಯಕೊಂಡ, ಆನಗೋಡು, ಕೊಡಗನೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ನೂರಾರು ನರ್ಸರಿ ಘಟಕಗಳಿದ್ದು, ಅಷ್ಟೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೊತೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೂಲಿಕಾರರು ಇದೇ ಕಸುಬು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಸಿ ತಯಾರಿಕರಿಗೆ ಲಾಭವಿರಲಿ, ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ ವಾಪಸ್ ಬಾರ ದಂತಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸಂಜಯ್ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ಧನಂಜಯ್.

ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜ, ಟ್ರೇ ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಆಳು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಒಳಗಾಗಿ ಸಸಿ ಮಾರಾಟ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಲೀಕ ಕೊಗ್ಗನೂರು ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ