ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹13 ಸಾವಿರ !

ಮೇಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಣೇಶ ಗುನಗಾ ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಮಾವನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ. ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ₹13 ಸಾವಿರ.</p>.<p>ತಮ್ಮದೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಆರೆಂಟು ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೇಳಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡಿಗೆ ₹2,500 ದರವಿದೆ. ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 3–4 ನಾಲ್ಕು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದರು. ಈ ಹಣ್ಣು ಮೇಳದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>