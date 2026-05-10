ಅರಿಸಿನ ಬೆಳೆಯತ್ತ ರೈತರ ಚಿತ್ತ...

ಬಾಲಶೇಖರ ಬಂದಿ

ಮೂಡಲಗಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಸಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅರಿಸಿನ ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುರ್ಲಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಬದಿ ಅರಿಸಿನ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ಔಷಧ, ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಅರಿಸಿನಕ್ಕೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಅರಿಸಿನಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹15 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹21 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ದರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.

ಮೂಡಲಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಿಸಿನ ಸಾಂಪ್ರಾಯಿಕ ಬೆಳೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಅರಿಸಿನ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ದಾಂಗುಡಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸಲ ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಸಿನ ಬೆಳೆದು, ಎಕರೆಗೆ 40 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ರೈತ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮುಗಳಖೋಡ, ಈ ವರ್ಷ ಆರು ಎಕರೆ ಅರಿಸಿನ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಸಿನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ' ಎಂದು ಗುರ್ಲಾಪುರದ ರೈತ ಬಸವರಾಜ ಮುಗಳಖೋಡ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

'ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ದ ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅರಿಸಿನಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹35 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದರ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ಕಲ್ಲೋಳಿಯ ರೈತ ಬಾಳಪ್ಪ ಬೆಳಕೂಡ ಹೇಳಿದರು.

'ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿ ಅರಿಸಿನ ಬೆಳೆಯಲು ಉತ್ತಮ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1,072 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅರಿಸಿನ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಅದು 1,200 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜನಮಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮೇ ಆರಂಭದಿಂದ ಜೂನ್ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ಅರಸಿನ ನಾಟಿಗೆ ರೈತರು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ವರುಣನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಆಗಸದತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿದವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅರಿಸಿನ ನಾಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ರೈತರು ಕೃತಿಕಾ ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾದುನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಅರಿಸಿನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗಲಿ ವಹಿವಾಟು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ, ಆಯಾ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಸಿನ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ರೈತರ ಒತ್ತಾಯ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260510-21-54660803