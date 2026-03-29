‘ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತಿಗಳ ಸಮಾಜ’

ಮೈಸೂರು: 'ತಿಗಳರು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಬದುಕಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರಮಿಕ ಸಮುದಾಯ' ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಚ್.ಎನ್. ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಲಾಮಂದಿರ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಿರು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಗ್ನಿಬನ್ನಿರಾಯ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆರೆಗಳ ಸಮೀಪ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದೇ ನಮ್ಮಿಂದ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದೇ ಈ ಸಮುದಾಯ' ಎಂದು ನೆನೆದರು.</p>.<p>'ತುಮಕೂರು- ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಗಳ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ದೂರವೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಆಗದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಗ್ನಿಬನ್ನಿರಾಯ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಿಗಳ ಸಮುದಾಯವು ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇರುವ ಸಮಾಜ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಪಲ್ಲವರು ಸಹ ಈ ಸಮುದಾಯದವರು. ಗಂಗರು, ಹೊಯ್ಸಳರು, ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೇಗೌಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ, ಶಿವಣ್ಣ, ರಾಮಣ್ಣ, ಶಾಂತೇಗೌಡ, ಲತಾ, ಮಲ್ಲೇಶ್, ವೀಣಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>