ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ಬಗೆಬಗೆಯ ಬೀಜದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ನೋಡಬೇಕೇ, ವಿಶೇಷ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸಮೃದ್ದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ದೇಸಿ ಬೀಜಮೇಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾಡಿನ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 9:43 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 9:43 IST
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ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ಕಾಳುಗಳು ಕೂಡ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ಕಾಳುಗಳು ಕೂಡ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಂತೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿತರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಂತೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿತರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

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ಬೀಜಗಳ ಜತೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಕರಗಳ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೀಜಗಳ ಜತೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಕರಗಳ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಮಹತ್ವ, ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಬದುಕಿಗೆ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆ ಕುರಿತು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಮಹತ್ವ, ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಬದುಕಿಗೆ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆ ಕುರಿತು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೇಳ ಜೂನ್‌ 14ರ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೇಳ ಜೂನ್‌ 14ರ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

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