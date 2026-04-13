ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ತಂಬಾಕಿನತ್ತ ರೈತರ ಚಿತ್ತ

<p>ಮೈಸೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ (ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ)ದತ್ತ ಕೃಷಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾದ ಹತ್ತಿ ಬೇಸಾಯದಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ತಂಬಾಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>8ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸರಾಸರಿ 50ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಹತ್ತಿ ಹೋದ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 12ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. 2004ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ 29ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇತ್ತು.</p>.<p>ಅಂತೆಯೇ, ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 30ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟಿದ್ದ ಮುಸುಕಿನಜೋಳದ ಪ್ರದೇಶ 66ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ, ಸರಗೂರು, ಹುಣಸೂರು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗಶಃ, ನಂಜನಗೂಡು, ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ಮುಸುಕಿನಜೋಳದ ಪ್ರದೇಶ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮೇವಿಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಮೇವಿಗಾಗಿ ಮಾರಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರಮಾನ ಕಾಣಬಹುದು. ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇದೆ ಎಂಬುದು ರೈತರು ಆ ಬೆಳೆಯತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p>ಗುರಿ ಮೀರಿದ ಸಾಧನೆ!: 2025–26ನೇ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 31ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಾಧನೆಯಾದದ್ದು 12,400 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮಾತ್ರ! ಮುಸುಕಿನಜೋಳದ ಗುರಿ ಇದ್ದದ್ದು 55,630 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಸಾಧನೆಯಾದುದು 66,683 ಹೆಕ್ಟೇರ್. ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲೂ ಗುರಿಗಿಂತ ಸಾಧನೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಅಂಕಿ–ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಕೃಷಿಕರು ಮುಸುಕಿನಜೋಳದತ್ತ ಒಲವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತಂಬಾಕು (ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು) ಗುರಿ ಇದ್ದದ್ದು 59ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್. ಆದರೆ, ಸಾಧನೆಯಾದದ್ದು 64,725 ಹೆಕ್ಟೇರ್! ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕಿನಷ್ಟು ‘ಲಾಭ’ ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಹುಣಸೂರು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮುಸುಕಿನಜೋಳದತ್ತ ರೈತರು ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದು ಹೌದು. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ, ಸರಗೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಮುಸುಕಿನಜೋಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಬೇಸಾಯವೂ ಸುಲಭ ಎನ್ನುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಚ್. ರವಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾಗೃತಿಗೂ ಕ್ರಮ: ‘ಸತತವಾಗಿ ಮುಸುಕಿನಜೋಳವನ್ನೇ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ, ಫಲವತ್ತತೆಯೂ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>‘ಹತ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆಯ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಳುವರಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರೋಗ, ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ, ಮುಸುಕಿನಜೋಳ ಅದರಂತಲ್ಲ. ಮೂರೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-39-1658514371</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>