ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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ಹಳ್ಳಿ ಅರಮನೆ ಈ ತೊಟ್ಟಿಮನೆ; ಆಕರ್ಷಕ 12 ಸಾಲು ಕಂಬ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಾಗಿಲ ಬಿಂಬ

ಹಳ್ಳಿ ಬದುಕನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಈ ತೊಟ್ಟಿಮನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 7:27 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 7:27 IST
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12 ಕಂಬಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮನೆಯಿದು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತೊಟ್ಟಿಮನೆಗಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಮೆ ಎನ್ನಿಸಿವೆ. ಈಗ ಹಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೇ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿ.ಮಧುಕುಮಾರ್‌, ಹೊಸೂರುಹುಂಡಿ,
ತೊಟ್ಟಿಮನೆಯ ಒಳನೋಟ

ತೊಟ್ಟಿಮನೆಯ ಒಳನೋಟ

ತೊಟ್ಟಿಮನೆ ಮುಂದೆ..

ತೊಟ್ಟಿಮನೆ ಮುಂದೆ..

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