ಹಳ್ಳಿ ಅರಮನೆ ಈ ತೊಟ್ಟಿಮನೆ; ಆಕರ್ಷಕ 12 ಸಾಲು ಕಂಬ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಾಗಿಲ ಬಿಂಬ

<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕು ಎನ್ನುವುದು ಈಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮೂರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ದಿನ ಇದ್ದು ಬಂದರೆ ಅದೇನೋ ಖುಷಿ. ಸಾಕಪ್ಪ ನಗರ ಸಹವಾಸ, ನಮ್ಮೂರ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯೇ ಸಾಕು ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೀಗೆ ಬಯಸುವವರು ಹಲವರು ಇದ್ದರೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ ಮರು ಜೀವ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನವೇ ನಮಗೆ ಸುಖ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.</p><p>ತಿ.ನರಸೀಪುರದಿಂದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸಾಗಿದರೆ ಸಿಗುವುದೇ ಹೊಸೂರುಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರೆನೇಜ್ ಗುರುಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ತೊಟ್ಟಿಮನೆಯವರೇ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದ ಪುಟ್ಟಮಾದಪ್ಪ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಗುರುಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು 1973ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಹೊಳೆದದ್ದು ಮಲೆನಾಡು ಜತೆಗೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ತೊಟ್ಟಿಮನೆಗಳು. 12 ಕಂಬದ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದರು. ಆಗ ತಿ.ನರಸೀಪುರ, ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಮನೆಯ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 12 ಕಂಬಗಳು, ವಿಶೇಷ ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಮನೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಕಡಿಮೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಗಾರೆಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಮಿಸಿದ, ವಿಶಾಲ ತೊಲೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಮರಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತವು.</p><p>ಒಳಗಡೆ ಮೂರು ಕೊಠಡಿ, ಅಡುಗೆ, ದೇವರ ಮನೆ ಜತೆಗೆ ತೊಟ್ಟಿಯಾಕಾರ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಆ ಖುಷಿ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗಿನಿಂದಲೇ ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರವಿಸುವ ಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. 53 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚೇ ಆಗಿತ್ತು.</p><p>ಗುರುಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರ ಸಹೋದರ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ರೀತಿಯ ತೊಟ್ಟಿಮನೆ ರೂಪಿಸಿದರು. ಜತೆಗೆ ಗುರುಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು ಐದು ತೊಟ್ಟಿಮನೆಗಳ ಆವರಣವಿದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 12 ಕಂಬದ್ದಾದರೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ 8 ಕಂಬದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ.</p><p>ಗುರುಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಶೇಖರಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಈ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರೆ, ಬಸವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ 12 ಕಂಬದ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆಡಿ ಬೆಳೆದವರು. </p><p>ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು 2013ರಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಿದ್ದರೂ ಮನೆ ನವೀಕರಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಾದ ಮಧುಕುಮಾರ್, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಮದನ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೊಟ್ಟಿಮನೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳು. ಗೋಡೆ, ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ, ತೊಟ್ಟಿ, ಕೊಠಡಿಗಳು, ನೆಲಹಾಸು, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ, ಮರಗಳ ಬಳಕೆ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಮನೆ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಂದಾಜು ನೀಡಲಾಯಿತು. </p><p>ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಧು, ಮನೋಜ್, ರೈತರಾಗಿರುವ ಮದನ್ ಅವರು ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಮನೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದುಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದವರಿಗೆ ಇದರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 2026ರ ಜನವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಇಡೀ ಮನೆ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರ ಬಳಕೆಗೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗೆದ್ದಲು ಬಂದಿತ್ತು. ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಗೋಡೆಗಳು ಶಿಥಿಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆವು. ಈಗ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಾಗ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ ಎಂದು ಮಧುಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸೂರುಹುಂಡಿ ಊರ ಹಬ್ಬ, ಕೊಂಡೋತ್ಸವವಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬವಂತೂ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯ ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕಾದಿದೆ. ತೊಟ್ಟಿಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಸವಿಯಲು.</p><p>ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತೊಟ್ಟಿಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಈಗಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಹಳೆಯದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕುವುದು ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುತ್ತೂರು ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಜಿ.ಎಲ್.ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p> .<div><blockquote>12 ಕಂಬಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮನೆಯಿದು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತೊಟ್ಟಿಮನೆಗಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಮೆ ಎನ್ನಿಸಿವೆ. ಈಗ ಹಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೇ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ.</blockquote><span class="attribution">ಬಿ.ಮಧುಕುಮಾರ್, ಹೊಸೂರುಹುಂಡಿ,</span></div>